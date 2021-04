Zalando x adidas verpassen diesem Kult-Sneaker ein nachhaltiges Update

Es gibt ein paar Schuhmodelle, ohne die wir uns eine Welt nicht mehr vorstellen können – und dazu gehört eindeutig der Stan Smith. Der Kult-Sneaker von adidas stand garantiert in irgendeiner Form auch schon in deinem Schuhschrank. Kein Wunder: Schließlich launcht die Marke seit Jahrzehnten neue Modelle des Stan Smith – und diesmal bekommt die klassische Silhouette ein nachhaltiges Update verliehen. Das recycelte Hochleistungsmaterial PRIMEGREEN macht den neuen Stan Smith zum Feelgood-Must-have 2021 – findet auch die Schauspielerin Lena Klenke, bekannt aus dem deutschen Netflix-Serienhit How to Sell Drugs Online (Fast). Im Interview erzählt sie uns, was sie persönlich mit dem Kult-Schuh verbindet und wieso ihr sein nachhaltiger Nachfolger so sehr am Herzen liegt.