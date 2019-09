Wird man als Frau nur erfolgreich, wenn man sich verhält wie ein Mann?

„Typisch männliche“ Verhaltensweisen prägen unser Bild davon, was professionell ist und was man tun muss, um erfolgreich zu sein. Die Folgen dieses Fokus auf „maskuline“ Verhaltensweisen in der Wirtschaft sind nicht nur auf Frauen beschränkt. Die Finanzkrise 2008 wurde ausgelöst durch hochspekulative Börsengeschäfte. Die Finanzbranche, die dahintersteht, brüstet sich nicht nur in Filmen wie „Wall Street“ oder „Wolf of Wall Street“ damit, knallhart und auf den eigenen Vorteil bedacht zu sein. Studienund Artikel [g1] zum Thema zeigen, dasssich immer wieder Broker zu waghalsigsten und rücksichtslosesten Manövern hinreißen lassen, wenn denn der persönliche Erfolg dahinter groß genug ist. Der Großteil der leitenden Angestellten auf der Wall Street? Männer.