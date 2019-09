Die Fotos sind zu wahren Ikonen geworden und haben Moss über Nacht zum Star gemacht. Das ist inzwischen sage und schreibe 25 Jahre her und am vergangenen Freitag lud Calvin Klein in London zu einer Cocktail Party, um den Launch des neuen Parfüms OBSESSED zu feiern. Im Spencer House in London wurde eine exklusive und umfassende Ausstellung der Moss-Fotografien Sorrentis aus dem Jahre 1993 gezeigt – unter anderem mit Aufnahmen, die bisher unveröffentlicht blieben. Dieses Bildmaterial wurde nun für die Kampagne des neuen Duftes OBSESSED genutzt und holt die Liebesgeschichte der beiden und die besondere Ästhetik der Kampagne von 1993 in die Gegenwart.