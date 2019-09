Nur ein bisschen Stoff oder mehr? Wieso Mode für uns so wichtig ist!

Welche Bedeutung sie haben kann, zeigt seit einiger Zeit der kanadische Superstar Céline Dion. Ihr Stylist mit dem unschlagbaren Namen Luxury Law verordnete der Sängerin Mitte vergangenen Jahres einen komplett neuen Look: Seither stöckelt Dion mutig, schrill und elegant um die Welt, selbstverständlich sets in den neuesten Designs der großen Luxushäuser. Davor wirkte der Superstar eher wie Céline aus Chemnitz, statt wie Dion in Dior: Jeans, Shirt, Cardigan und ein paar Pumps – fertig war ihr Look.