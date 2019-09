An für sich hat ein bisschen Perfektionismus natürlich noch niemandem geschadet. Schwierig wird es aber dann, wenn alle ständig nur ihr bestes Gesicht zeigen und keiner darüber spricht woran er gerade scheitert. Wenn man vor lauter Interiortraum den Menschen nicht mehr wahrnimmt, der darin lebt. Bei mir schafft es zum Beispiel im Schnitt nur jedes zwanzigste Selfie auf Instagram, weil ich auf den anderen zu doppelkinnig, großporig, schwitzig, glänzend, trocken, rotäugig, schielend, gelbzähnig oder strähnig aussehe. Ich bin also in der Regel gar nicht so “schön”, sondern nur 1/20 der Zeit und selbst das ist relativ, denn wenn ich nicht special aussehe, verbringe ich auch keine Zeitdamit mit Selfies machen. Die meiste Zeit meines Lebens verbringe ich also damit noch hässlicher zu sein als auf meinen Fotos. Oder ich sitze in den unfotogenen Zimmern meiner Wohnung und tue nicht beneidenswerte Dinge wie Rechnungen schreiben, Mückenstiche aufkratzen oder Toast mit Leberwurst essen.