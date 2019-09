DirtyThirty: Wieso es so wichtig ist, dass wir uns zu Weihnachten etwas schenken

Die Frage kommt spätestens auf, wenn man in einer Partnerschaft ist und sich länger als drei Jahre kennt. Dann ist oft das Pulver des anfänglichen Ideenwust verschossen und man hat nur wenige Optionen: Einfach irgendwas kaufen, das teuer ist, damit man dem anderen so angeblich zeigt, was er wert ist. Ihn fragen, was er gern haben will und damit unkreativ und langweilig sein. Oder eben doch ganz tief in die Trickkiste greifen.