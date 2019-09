Warum ich zugezogene Dorfkinder insgeheim beneide

Das ist natürlich romantisierende Schwafelei, auch auf dem Land ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ich habe auch schon mehr als eine Person getroffen, die ihre Flucht mit unerträglicher Resignation, engstirnigem Konservatismus und schlimmer Perspektivlosigkeit begründete. Dennoch will es mir nicht aus dem Kopf gehen, dass es doch schön wäre, wäre ein Teil des kindlichen Berlins, das ich erlebt und aufgesogen habe, irgendwo im Stadtbild konserviert wäre. Ein Viertel, in dem mich alles an mein sechsjähriges Ich erinnert, an den Moment, der sich in meinen Kopf eingebrannt hat, damals als ich gegen den Wind kämpfte.