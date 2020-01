Bis er einfach stehen geblieben ist, inmitten all der anderen, die einfach weitergehen. „Was passiert, wenn ich all das habe? All das, für das ich jetzt arbeite, für das ich jetzt die Dinge, die ich machen möchte, nicht mache? Werde ich glücklich sein, wenn ich all das habe, irgendwann in der Zukunft? Wer garantiert mir das und gibt es so etwas wie eine Garantie überhaupt? Will ich überhaupt das haben, von dem alle behaupten, ich würde es wollen? Bin ich jetzt glücklich?“