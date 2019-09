Das Gegenteil von anstrengend & teuer – Diese Alternative zur Ehe ist zeitgemäß

In Frankreich spekuliert man, dass dieser schnelle Exit ein gutes Argument ist für den Pacs. Für all die, die eh nicht an die Ehe bis zum Tod glauben. Bemerkenswert ist aber, dass der Pacs in Frankreich mittlerweile stabiler zu sein scheint als die Ehe. Obwohl er eine Trennung so leicht macht, lösen ihn bisher prozentual weniger Menschen als sich scheiden lassen. Vielleicht weil allein die Möglichkeit, es zu tun, schon den Druck rausnimmt?

So jedenfalls sehen es auch Herzog und Ben Slama. Die beiden sind in ihrem Freundeskreis die Regel, nicht die Ausnahme: Die Mehrzahl der Franzosen, die sie kennen, sind verpacst, vor allem wenn sie Kinder haben. "Ich bin auch einfach kein großer Freund von Hochzeiten", sagt Mehdi Ben Slama. "Romantik ist ihm nicht so wichtig", sagt Julika Herzog. Sie schauen sich an und lachen. Das heißt, sie würden also wirklich nie heiraten? "Sagen wir mal so", sagt Herzog. "Dafür müsste er mich ja erst einmal fragen. Und vielleicht, vielleicht würde ich dann auch Ja sagen."