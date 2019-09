Wie ein schlechter Lover: Vero verführte mich, aber deshalb ist jetzt wieder Schluss

Die Euphorie hielt nicht lange an. Schnell stellt sich heraus, dass Vero doch eher das Fyre Festival unter den Sozialen Medien ist. Es wird einem viel versprochen, eine Welt des Sharings mit Hauptaugenmerk auf dem Caring. Vero bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt Wahrheit und das impliziert Vertrauen. Aus Marketingsicht ist das der absolute Jackpot, denn Vertrauen ist genau das, was viele Nutzer heutzutage bei Instagram & Co. vergeblich suchen. Vertrauen wollte auch das Video des Fyre Festival schaffen, in dem Bella Hadid und andere Models als Testimonials engagiert wurden, sich lässig am Traumstrand streckten und sich auf die bevorstehende Party freuten. Trotzdem ist alles schief gegangen und die Gäste kamen am Strand des Grauens an. So ähnlich verhält es sich auch auch bei Vero. Wenn man erstmal drin ist, funktioniert fast nichts ohne eine Fehlermeldung, das „Bitte warten”-Rad dreht sich munter im Kreis und wenn man dann noch tiefer unter die Haube blickt, sieht man plötzlich nur noch schwarz.