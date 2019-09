Netflix ist der Gewinner der 75. Filmfestspiele von Venedig

Cuarón ist in der Filmwelt kein neuer Name und auch mit Gold kennt sich der Südamerikaner bestens aus. 2014 erhielt der Regisseur zwei Oscars für seinen Weltraum-Thriller Gravity (den du dir übrigens niemals im Flugzeug anschauen solltest!). Das komplett in schwarz-weiß gedrehte Roma soll eine Hommage sein an die Frauen, die ihn großzogen, so Cuarón. Das Drama spielt in den Siebzigerjahren in Mexiko-Stadt und beschreibt bildgewaltig, mitreißend und nachhallend die Geschichte einer Familie, während der Fokus auf die Haus- und Kindermädchen liegt.