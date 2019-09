Die Frauen von Cannes 2018: Nur 3 von 21 Filmen stammen aus weiblicher Hand

Man kann es nicht oft genug aussprechen und anprangern. In Cannes verlasen Jury-Präsidentin Cate Blanchett und die Regisseurin Agnès Valda im Namen von 82 Frauen (Hint, Hint!) auf dem roten Teppich einen Appell an die Branche. In Schwarz gekleidet forderten die Frauen Einkommens- und Chancengleichheit. Von den 21 Beiträgen in diesem Jahr stammen wieder nur drei Filme von Frauen. Die Italienerin Alice Rohrwacher geht mit Lazarus Felice in den Wettbewerb, von der Libanesin Nadine Labaki stammt der Beitrag Capernaum. Die Französin Eva Husson ist mit Les Filles du Soleil im Wettbewerb dabei.