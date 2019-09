Der Prozess ist aufwendig: Ein Strang aus Fiberglas musst zunächst geschreddert und anschließend in die besagte Sitzform gepresst werden. Allein dieser Vorgang wird bereits von zwei Mitarbeiter*innen und drei Maschinen durchgeführt. Sobald die Sitzschale in Form gepresst ist, wird die Farbe – 37 stehen zur Auswahl – händisch aufgetragen und in das Material gedrückt – der gleiche Vorgang wird nochmals wiederholt, wenn die Sitzschale ein Muster haben soll, wie im Fall der Vault by Vans x Modernica Kollektion. Während wir durch die Fabrik laufen, erklärt die Pressesprecherin von Modernica, wie aufwendig der Auswahlprozess von Vans für die Kooperationspartner ist. Unternehmen wie Modernica müssen mehrere Runden bestehen, in denen Vans unter anderem evaluiert, wie hoch die Mitarbeiterzufriedenheit innerhalb der jeweiligen Unternehmen ist. Das sei Vans besonders wichtig, um versichern zu können, dass der eigene Anspruch an Handwerk und Tradition auch bei den Kooperationspartner*innen beibehalten wird. Modernica konnte sich am Ende durchsetzen – nicht zuletzt, weil die Mitarbeiterzufriedenheit hier sehr hoch ist. Viele der Angestellten arbeiten seit Gründung des Unternehmens hier, einige geben nun sogar ihre Handwerkskunst an ihre Kinder weiter, die mittlerweile selbst erwachsen und im Unternehmen angestellt sind. Lediglich 1.000 Stühle können pro Tag hergestellt werden – fällt eine der drei großen Pressen aus den 50ern oder einige der 80 Mitarbeiter*innen durch Krankheit aus, sind es deutlich weniger. Dennoch will das Unternehmen die Fiberglasstühle nicht vollkommen maschinell herstellen – die Käufer*innen bekommen hier nicht nur den Vintage-Look, sondern wirklich ein Vintage-Produkt. So sieht es auch in den anderen Hallen des Unternehmens aus: Hier werden Day Beds, Sessel oder Side Tables hergestellt – alle im klassischen 50er-Jahre-Design, alle mit original Pressen aus dem selben Jahrzehnt und alle mit der traditionellen Herstellungsweise.