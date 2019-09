Es ist der 15. August, Feiertag in Bayern – die Straßen sind leer, die Sonne scheint. Der Tag ist so schön, dass er geradezu schreit: Such’ nach Müll. Deck mein dreckiges Geheimnis auf. Also hänge ich mir Bolles Leine über den Arm, ziehe ein paar Handschuhe über werfe meinen Blick zwischen parkende Autos und auf kleine Grünflächen am Straßenrand. Kleinvieh macht auch Mist – ich versuche, jedes Bisschen Müll aufzupicken. Zugegeben, viel Müll liegt hier in der Wohngegend nicht herum. Trotzdem sammle ich erste Pappkartons, Kaffeebecher und Trinktüten auf.