Recap & Ausblick: Das wissen wir über die 4. Staffel Tote Mädchen lügen nicht

Aufmerksamen Leser*innen und 13 Reasons Why-Fans ist sicher aufgefallen, dass wir bei der Recap eine Person noch gar nicht erwähnt haben – nämlich Zach. Dabei ist er gar nicht mal so unwichtig! Tatsächlich spielt er, laut des bereits erwähnten Interviews der Entertainment Weekly mit dem Drehbuchautoren Brian Yorkey , in der vierten Staffel sogar eine besondere, für viele überraschende Rolle. Also lass uns auch hier noch mal einen kleinen Sprung in die Vergangenheit machen. In der dritten Staffel trauerte Zach um seine athletische Zukunft, nachdem er bei einem Kampf auf dem Fußballfeld Verletzungen erlitt, die seinen Traum platzen ließen. Erst später erfahren wir, dass hinter dem Kampf mehr steckt als das, was Zach seinen Freunden erzählt hat. Es war Bryce, Zachs ehemaliger Freund, der ihm das Knie gebrochen hat. Daraufhin folgte ihm der wütende und am Boden zerstörte Zach zum Hafen, wo er ihn zusammenschlug. Als Alex und Jessica später am Tatort ankamen, fanden sie den schwerverletzten Bryce. Alex versuchte, ihm hochzuhelfen, doch dabei stürzte er ins Wasser, woraufhin ihn Alex und Jessica (die Bryce vor einiger Zeit vergewaltigt hatte) ertrinken ließen. Zach, der nichts von Alex und Jessicas Rolle in der ganzen Sache wusste, gestand den Mord an Bryce, erfuhr aber später, dass dieser gar nicht an den von ihm verursachten Verletzungen gestorben ist.