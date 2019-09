Der neue Insta-Account um Timothée Chalamet versöhnt uns mit Photoshop

Der Star aus Call Me By Your Name schafft es tatsächlich Gemälde von John William Waterhouse, Gustav Klimt oder Botticelli noch ein wenig schöner zu machen. Nebenbei zeigt sich, wie wandelbar Chalamet ist. Jugendstil steht ihm übrigens genauso hervorragend wie Realismus oder Impressionismus. Wenn wir ihn jetzt noch in unserer Leben photoshoppen könnten, dürfte er uns direkt Timothée nennen.