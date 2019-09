Was ist deine früheste Erinnerung an einen Duft?



Der Duft des Weihnachtsbaums. Er riecht nach Familie, Zuhause und Festlichkeiten.



Was bedeutet Weihnachten für dich?



Familie ist mir sehr wichtig. Dort kann ich ganz ich selbst sein und muss an nichts anderes denken.



Was bedeutet Freundschaft für dich?



Freundschaft ist eine lebenslange Verbindung. Ein Freund ist jemand, der immer für mich da ist, und auch umgekehrt. Freunde geben mir Kraft in Zeiten der Schwäche. Ich weiß, dass ich bei Freunden ganz ich selbst sein kann, und sie können auch sie selbst sein, das ist etwas ganz Besonderes. Wir schaffen sozusagen unsere eigene Version der Realität.



In Sachen Umwelt, wie wichtig sind Tiere für dich?



Als ich acht Jahre alt war, entschloss ich mich, Vegetarierin zu werden. Seit ich klein war, habe ich den Wunsch und die Verantwortung gespürt, mich auf dieser Welt für Tiere einzusetzen. Ich bin mit acht Hunden, fünf Katzen und zwei Pferden aufgewachsen. Viele von ihnen waren gerettete Tiere, die wir aufgenommen haben. Diese Tiere haben mich Verantwortung, Liebe und Selbstlosigkeit gelehrt. Ich sage immer, dass das Pferd meiner Kindheit, Lilo, mich in gewisser Weise erzogen hat. Ich habe viel von ihr gelernt. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, wie Tiere in Schlachthöfen behandelt werden. Oder die Frequenz, mit der bestimmte Arten aussterben. Das ist mit nichts zu rechtfertigen. Es ist ein Wunder, auf diesem Planeten leben zu dürfen. Jeder verdient es, das Wunder des Lebens zu genießen.



Was macht deiner Ansicht nach heutzutage weibliche Schönheit aus?



Eine Frau, die natürlich und mühelos ist. Sie nimmt sich selbst nicht so ernst. Sie ist leidenschaftlich, neugierig, gebildet und unvollkommen im besten Sinne.



Was denkst du über den Duft?



POP ist sehr weiblich und fröhlich. Der Duft ist jugendlich und einzigartig.



Das ist deine erste Duftkampagne - wie fühlt sich das an?



Für mich hat sich damit ein Traum erfüllt. Alles, was wir getan haben, war visuell und kreativ äußerst inspirierend.



Erinnerst du dich an deinen eigenen, persönlichen POP-Moment im Leben?



Als ich 16 oder 17 Jahre alt war, habe ich einen ganzen Sommer allein auf der italienischen Insel Ischia verbracht. Jeden Tag habe ich etwas Neues entdeckt. Ich habe eine Gruppe italienischer Jugendlicher kennengelernt. Und obwohl wir nicht dieselbe Sprache gesprochen haben, haben wir uns dennoch verstanden und jeden Tag miteinander verbracht.