The Row verkauft Tanktops für 250€ und will seine Praktikanten nicht bezahlen

The Row sind hier in fabelhafter Gesellschaft. Zum Ringelreihn der bereits von Praktikanten verklagten Designhäusern gehören unter anderem Gucci, Marc Jacobs, Calvin Klein, Oscar de la Renta und Tommy Hilfiger. Ich frage mich, warum man der Zukunft der Branche bereits in ihrer Ausbildung die Botschaft mitgeben muss, dass ihre Arbeit wertlos ist, oder, anders ausgedrückt, dass es Arbeit gibt, die mehr Wert zu sein scheint als andere Arbeit. Es mutet doch dann recht heuchlerisch an, dass ein Designhaus wie Marc Jacobs sich für die Rechte der Frauen einsetzt, die Demokratie und Gleichberechtigung aber bei der kostenlosen Arbeit von Praktikanten aufhört. Es wird außerdem Zeit, dass man dem Nachwuchs Selbstbewusstsein und vor allem Selbstachtung vermittelt und somit klar macht, dass jede Arbeit ihren Wert hat. Ob die einer Praktikantin in New York oder die Arbeit einer Näherin in Dhaka – alle sind Teil eines Ganzen und haben es verdient, dass ihr Beitrag mit Wertschätzung entgegengenommen und bezahlt wird. Kritiker könnten anmerken, dass Shahista Lalani das Praktikum schließlich unter den ihr bekannten Bedingungen angenommen hat und sich daher nicht nachträglich zu beklagen hat. Ich denke, dass ihre Klage ein sehr mutiger Schritt in die richtige Richtung gewesen ist und das Lalani sich mit dieser Aktion nicht unerhebliche Steine in den Weg gelegt hat, was ihre Karriere in der Branche angeht.