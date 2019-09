Für das Jahr 1959 ist die New Yorkerin Miriam 'Midge' Maisel, inspiriert von realen Komikerinnen wie Joan Rivers, einer echten Pionierin. Denn Frauen arbeiteten damals entweder gar nicht oder hielten Jobs am Make-up-Counter inne. Auf einer Bühne bloß Geschichten zu erzählen, ohne dabei sinnlich zu tanzen oder zu singen, das F-Wort zu benutzen oder sich gar über den fremdgehenden Ehemann lustig zu machen, kam damals eigentlich nicht als Karriereoption in Frage – dabei entsteht besonders aus „Unterdrückung und Misere das beste Storytelling“, meint auch Amy Sherman-Palladino. Und davon gab es in den 50er Jahren genügend. Heute, knapp 60 Jahre später, sieht man das grelle Scheinwerferlicht auch bei uns in Deutschland häufiger auf Frauen und ihre Geschichten gerichtet, denkt man nur an Carolin Kebekus, Enissa Amani, Barbara Schöneberger oder Jilet Ayşe. Echte Gleichstellung gibt es, wenn man mal ganz ehrlich ist, in der Comedy-Branche aber genauso wenig wie in anderen. Auch ein Grund, wieso sich die Schöpfer ganz bewusst für eine Serie über Stand-up-Comediennes entschieden haben. Die meisten Drehbuchschreiber sind immer noch männlich, öffentliche Debatten darüber, ob Frauen überhaupt 'lustig sein können' und Schlagzeilen über sexuelle Nötigung durch etablierte Größen wie Louis C.K. und Bill Cosby beweisen, dass das Berufsfeld auch 2018 nicht das sicherste für Frauen ist und schon gar nicht inklusiv. In einer Zeit, in der es schlimmer zu werden scheint, braucht es mehr optimistisch-feministische Figuren wie Mrs. Maisel und mehr Ideenmaschinen wie Amy Sherman-Palladino, die Frauen Jobs in der Comedy-Branche verschaffen.