Teilnahmebedingungen

- Unter allen Teilnehmern werden für die Dauer des Gewinnspieles eine

- Gewinnerin ermittelt, der jeweils folgenden Preis erhält: ein Paar Mai Piu Senza Heels nach Verfügbarkeit aus der Kampagne

- Der Gewinner/die Gewinnerin werden durch eine unabhängige Jury von zLabels Mitarbeitern und Refiner29 nach den Kriterien Originalität und Kreativität ausgewählt.

- Die Gewinnbekanntgabe der Preise erfolgt bis spätestens 2 Tage nach

- Teilnahmeende in der Zeit vom 01.12.2016 bis 31.12.2016.

- Die GewinnerIn wird über Instagram via Direct Message kontaktiert und mit einem Kommentar zu ihrem/seinem eigenen Kommentar über den Gewinn benachrichtigt. Meldet sich der/die GewinnerIn bei erbetener

Antwort nicht innerhalb von 24 Stunden nach Zugang der Gewinnmitteilung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

- Die Durchführung des Gewinnspiels und die Auswahl der Preise obliegen zLabels.

- zLabels ist berechtigt, die Daten des Gewinners Dritten zu übermitteln, um so eine Auslieferung des Gewinns zu ermöglichen. Meldet sich der Gewinner bei erbetener Antwort nicht innerhalb von 24 Stunden nach Zugang der Gewinnmitteilung über Instagram Direct Message, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt oder der Preis karitativen Zwecken zugeführt. Für die Richtigkeit der angegebenen Post-Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich.

- Es ist keine Barauszahlung des Gewinns möglich.

- Gewinnansprüche sind nicht auf andere Personen übertragbar.



§ 4 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels

zLabels behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht zLabels insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, so kann zLabels von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.



§ 5 Datenschutz

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Teilnahme, Durchführung und Abwicklung an dem Gewinnspiel und unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen gespeichert, genutzt und verarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte, die nicht mit der Organisation des Gewinnspiels befasst sind, findet nicht statt. Auf Wunsch wird zLabels jedem Teilnehmer unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die von zLabels im Rahmen des Gewinnspiels gespeichert wurden, mitteilen und wird diese auf Anfrage umgehend unentgeltlich vernichten. Hierzu genügt eine formlose Nachricht an zLabels GmbH, Neue Bahnhofstraße 11-17, 10245 Berlin. Der/die Teilnehmerin an dem Gewinnspiel ist mit der Speicherung und Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem oben genannten Zweck ausdrücklich einverstanden.