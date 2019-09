Generation Y? Bullshit. Warum R29 die Struggle Week einläutet

Was uns vereint, ist der Glaube, dass das, was wir tun, einen Sinn haben soll. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir unsere Selbstverwirklichung nur in unserer Arbeit finden. Wir glauben alle an das große Doch. Deshalb stimmt es auch, wenn Casey Neistat in seinem Oscars-Werbespot erklärt, dass unsere Gemeinsamkeit darin besteht, „Watch Me!“ zu sagen, wenn uns jemand sagt, dass wir etwas nicht können.