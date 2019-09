Wo ist man in Berlin beim - oder vorm - Sport am besten gekleidet? Nach Mauerpark Weinmeisterstraße und Universität der Künste schauen wir uns heute die Besucher von zwei der bekanntesten Fitnessstudios der Stadt mal genauer an. Praktischerweise liegen die sogar nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Die Rede ist einerseits vom Gym des Soho House an der Torstraße 1 und andererseits vom McFit nur wenige Meter weiter Richtung Prenzlauer Berg.