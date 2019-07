21 Strandkleider, die für Urlaubsfeeling in der Großstadt sorgen

Der Gedanke hinter Strandkleidern ist, dass du das Kleidungsstück ganz nonchalant über Bikini oder Badeanzug werfen und anschließend zum oder am Strand spazieren kannst. Falls du in diesem Jahr keinen Urlaub geplant hast oder das Holiday-Feeling auch in der Stadt spüren möchtest, kannst du sie aber auch einfach so tragen – in der Freizeit oder im Büro, falls es der Dresscode zulässt.