Swimwear-Trend 2019: Hoher Beinausschnitt für alle!

Der Sommer rückt immer näher und wahrscheinlich hast du dir schon den ein oder anderen Gedanken darüber gemacht, wie du dieses Jahr am Badesee und im Urlaub aussehen möchtest. Ein Blick auf die aktuelle Trendlage kann da sicher nicht schaden. Und was sagt das Fashion-Orakel in Sachen Sommertrends 2019? Nun, die Powersuits und kleinen Sonnenbrillen aus den 90ern sind seit einigen Saisons zurück und haben ein weiteres Relikt aus früheren Zeiten mitgebracht: Swimwear mit hohem Beinausschnitt.