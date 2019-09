Sommer-Aktivitäten fürs kleine Portemonnaie

Idyllische Badeorte finden

Die Natur stellt uns die schönsten Badeorte zur Verfügung. Mit einer kleinen Recherche finden Sie Seen und flache Badestellen in Flüssen, die schöner sind als jede überfüllte Badi. Noch besser, wenn Sie das Baden mit einer kleinen Wanderung verbinden und so vielleicht auf einen versteckten und menschenleeren Bergsee stoßen. Wer nicht so weit weg möchte, dem empfehlen wir beispielsweise den Hallwilersee im Aargau – auch wenn er an einem sonnigen Tag das Ausflugsziel vieler Naturfreunde ist, oder den Brienzersee im Kanton Bern. Ein Geheimtipp ist die Affenschlucht in Winterthur-Wülflingen – ein Paradies für alle, die eine Abkühlung nötig haben.