Vor ein paar Tagen berichteten wir von einem Phänomen, das derzeit in den Medien kursiert und für jede Menge Gesprächsstoff sorgt – der so genannte „Social Jetlag“. Doch was steckt dahinter? Als „Social Jetlag“ wird ein gewisses Schlafmuster bezeichnet, das sicherlich viele von uns kennen und auch so betreiben. Konkret wird unter „Social Jetlag“ ein permanenter Schlafmangel verstanden, der sich unter der Woche aufbaut. Viele gehen jedoch davon aus, dass man das angestaute Schlafdefizit am Wochenende ja wieder ausgleichen könne, indem man einfach ausschlafe.