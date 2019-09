Im Schlafanzug oder in Unterwäsche, zwischen Aschenbechern und Bierdosen, vor dem Fernseher oder mit einem Bücherstapel auf dem Nachtschrank – Schlafgewohnheiten von Menschen sind so unterschiedlich wie ihre Charaktere. Mindestens ebenso vielfältig sehen auch die Schlafzimmer aus, in die man aber oft keinen Einblick bekommt. Denn das Schlafzimmer ist noch immer der privateste Raum des Hauses, ein intimer Rückzugsort, an dem wir unser Innerstes nach außen kehren und der deswegen oft verschlossen bleibt. Wir alle tun hier Dinge, die wir in anderen Räumen nicht tun. Wir entledigen uns unserer Kleidung, haben Sex oder träumen im Schlaf. Meistens gewähren wir aus diesem Grund nur ausgewählten Menschen Zutritt in diesen Raum.