Auch Highfashion-Brands wie Miu Miu entdecken die Szene für sich. Vor zwei Jahren erschien der Kurzfilm „That One Day“. Protagonistin ist die damals siebzehnjährigen Rachelle Vinberg. Die ist auch Mitbegründerin von „The Skate Kitchen“, wohl eine der erfolgreichsten Crews in der Community. Die Skaterinnen stehen für furchtlose Tricks und expressive Streetstyles, die auch gerne mal bunt, laut uns ausgefallen sein dürfen. Kein Wunder also, dass Regisseurin Crystal Moselle, die auch schon für den Film von Miu Miu verantwortlich war, in New York auf die Crew aufmerksam wurde und einen gleichnamigen Kurzfilm mit ihnen dreht. So sickert der Skater-Lifestyle immer weiter in den Mainstream.