Die ersten Bilder vom Revival von Sex and the City sind da

And Just Like That…,die Serien-Fortsetzung von Sex and the City, ist offiziell in Produktion – und Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) hat uns einen ersten kleinen Einblick hinter die Kulissen gewährt: Auf Instagram postete sie ein Foto von sich selbst mit ihren Ex- und Jetzt-Wieder-Co-Darstellerinnen Cynthia Nixon Miranda Hobbes ) und Kristin Davis (Charlotte York Goldenblatt) vor der Skyline von – klar! – New York City.