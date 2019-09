So ist der Alltag als Volunteer in einem der größten Refugee-Camps Europas

Was war der für dich schmerzhafteste Moment?

Den für mich schmerzhaftesten Moment habe ich erlebt, als ich zum ersten Mal rausgefahren bin, um in Dunkerque Essen zu verteilen. Dort habe ich Sahar (Name geändert) kennengelernt – ein kleines Mädchen aus dem Irak, gerade acht Jahre alt – die mir freudig dabei geholfen hat, Müll einzusammeln. Ein Wagen der Polizei fuhr an uns vorbei. Sahar sieht sie, dann schaut sie zu mir hoch und schüttelt den Kopf. „Police no good, police no good“, hat sie gesagt, und mir außerdem erzählt, dass Polizisten am vergangenen Abend ihr Zelt zerschnitten haben. Es hat die ganze Nacht und den gesamten folgenden Tag geregnet, es war kalt, und erwachsene Männer haben diesem jungen Mädchen den einzigen Rückzugs- und Schutzort genommen, den sie besitzt. Als ich in ihrem Alter war, haben meine Eltern mir erzählt, dass es die Polizei gibt, um mich zu beschützen und dass mir Menschen in Uniform Sicherheit bieten. Heutzutage bin ich zwar älter und habe genug Unrecht gesehen, um zu wissen, dass diese Einstellung der Polizei gegenüber nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, aber trotzdem hat es mir das Herz gebrochen, als ich in diesem Moment in die Augen von Sahar sehen musste und nichts anderes tun konnte, als ihr zuzustimmen. „Yes, you’re right. Police no good.“