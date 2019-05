10 Filme, die das Mutterleben realistisch darstellen

Wenn es etwas gibt, das Hollywood richtig gut kann, dann ist es, eine Traumwelt zu kreieren. Eine Welt, in die wir flüchten können, wenn bei uns selbst alles drunter und drüber geht. Eine Welt, in der alles perfekt zu sein scheint und die uns all unsere Probleme vergessen lässt – na ja, zumindest für 95 Minuten. Alle sehen super aus, haben viel Geld und führen das Leben, dass sei sich immer gewünscht haben. Mütter sind hier nicht nur liebevoll und fürsorglich, sie schaffen es, Job, Familie und Hausarbeit unter einen Hut zu bekommen – und dabei auch noch zu jeder Zeit perfekt frisiert, geschminkt und angezogen zu sein. Ach und gut gelaunt sind sie selbstverständlich auch 24/7. Schließlich sind sie glücklich, wenn alle anderen glücklich sind.