19 supersüße Pyjamas, die sich perfekt unter dem Weihnachtsbaum machen

Gibt es ein besseres Weihnachtsgeschenk als einen süßen Pyjama? Ich glaube nicht. Ob du auf der Suche nach etwas für deine Schwester, deine BFF, deine Mama oder dich selbst bist, mit einem gemütlichen Schlafanzug kannst du einfach nichts falsch machen.Im Vergleich zu anderen Kleidungsstücken muss er nicht perfekt sitzen – also ist die Wahrscheinlichkeit von unangenehmen Fehleinschätzungen was die richtige Größe angeht, sind relativ gering. Im Zweifel kaufst du einfach einen, der ein Tick zu groß ist, das erhöht den Kuschelfaktor nämlich sogar noch. Und Pyjamas sind etwas, das wir zwar brauchen, wofür wir aber nicht so gern Geld ausgeben – wer sieht schließlich schon, dass du in einem ollen T-Shirt von deinem oder deiner Ex schläfst? Kurz gesagt: Schlafanzüge sind das perfekte Geschenk.Bleibt nur noch die Frage, welches Modell es denn werden soll? Ein klassisches kariertes Flanellteil oder vielleicht doch lieber eine verführerische Kombi aus Satin-Top und passender Hose? Mit weihnachtlichem Print oder lieber zeitlosen Unifarben? Kurze oder lange Hose, T-Shirt oder Longsleeve? Die Möglichkeiten sind praktisch unendlich – und du hast die Qual der Wahl Ich habe die Auswahl etwas für dich eingegrenzt und 19 süße Pyjamas in eine Liste gepackt. Ob du dein Lieblingsstück am Ende verschenkst oder dir selbst damit eine Freude machst und in deinem Kuscheloutfit die Weihnachtstage vorm Kamin (oder einer Kerze) verbringst, ist natürlich dir überlassen.