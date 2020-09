Happy Pullunder-Zeit! Hier sind die coolsten Styling- & Shoppingtipps für dich

Schon lustig, dass wir uns vor ein paar Jahren noch über Tennissocken in Trekkingsandalen, Bauchtaschen und Bucket Hats lustig gemacht haben und jetzt feiern wir all diese „Grandpa-Pieces“ total. Ob die Anglerweste wohl als nächstes den großen Durchbruch schafft? Wer weiß. Jetzt ist auf jeden Fall erst Mal der Pullunder am Start!