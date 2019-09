Aus dem Anstehen ein Event machen – In Berlin wird das Warten zelebriert

Ich würde mich zur ungeduldigen Fraktion zählen und dementsprechend ist die Masse an Menschen, der ich vor allem in Neukölln und Kreuzberg – also den Vierteln, in denen ich mich am meisten bewege – ausgesetzt bin, eine große Herausforderung für mich. Denn diese Masse weiß genau, was sie will: ziemlich genau alles, was ich auch will.