Inspiration: 11 Stylingideen für die coolste Farbkombi des Sommers

Von Limetten- über Smaragd- bis hin zu Olivgrün : Die Auswahl an verschiedenen Nuancen ist riesig. Wenn der aktuelle Neon-Trend also nicht so dein Ding ist, wählst du einfach Kleidungsstücke oder Accessoires in einer anderen Farbabstufung. Und zu denen kombinierst du dann nicht etwa Weiß oder Schwarz, sondern Pink oder Rosa.