Aber wie kommt man eigentlich dazu Parfumeurin zu werden? Marie lacht ein bisschen verschmitzt. „Die großen Parfumeur-Clans in Frankreich, vorrangig in Grasse, sind eigentlich alles Familienunternehmen. Da wird die Kunst quasi weiter gegeben“, sagt Marie. „Ich bin eher auf Umwegen dazu gekommen.“ Und mit viel Glück: Denn gegen die erwähnten Clans oder Pariser Parfumhäuser hat man als Einzelperson wenig Chancen, gerade als Frau.

Über ein Praktikum in der Kosmetikbranche und ein paar glückliche Zufälle kam die Pariserin noch zu Schulzeiten in Berührung mit ihrem Metier und fand so auch ihren Mentor. Das Kennenlernen von Jacques Cavalliers ist quasi ihr verfrühter Ritterschlag. Cavallier ist Top-Parfumeur, ihn kennt man über die Grenzen Frankreichs hinweg und seine Duftkreationen für große Marken wie Givenchy, Yves Saint Laurent, Lancôme und Dior sind ebenso legendär wie unsterblich. Er war es, der ihr ein Köfferchen mit unterschiedlichen Essenzen gab und der Aufgabe, diese zu erriechen, alle Gedanken, Assoziationen, Ideen dazu zu notieren. Nach erfolgreichem Erledigen dieser Aufgabe folgte ein weiteres Köfferchen. Der Grundstein einer großen Karriere: Cavalliers wurde ihr Mentor.

Das Rezept um erfolgreich als Parfumeurin zu arbeiten? „Die Nase. Kreativität. Übung“, sagt Marie überzeugt. „Das sind die Aspekte, die einen guten Parfumeur ausmachen.“ Als sie Kind war, besaßen ihre Eltern einen eigenen Supermarkt. Nun mag man denken, nicht gerade das Umfeld, welches eine talentierte Nase fördert. Das sieht Marie anders. „Meine Nase war immer wach. Wenn ich Zeit hatte, stand ich in der Kosmetikabteilung oder beim Duschgel und habe jede noch so kleine Nuance aufgesogen.“ Heute kann sie ihre Nase quasi an- und ausschalten. Natürlich riecht sie immer und nimmt vielleicht auch mehr Gerüche war, als jemand ohne ihren beruflichen Hintergrund. „Aber bis zu einem gewissen Maß kann ich sie aus-switchen, zumindest in dem Sinne, dass ich nicht durchgehend analysiere und so gesehen arbeite.“