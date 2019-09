Was bedeutet für euch eigentlich Frauenpower?

Lea: Für mich ist es der Glaube an sich selbst und die Stärke zu wissen, dass man selbst schön ist, egal wie man ist, und, dass man die Macht hat, etwas zu bewegen. Das ist sehr wichtig zu lernen – besonders für junge Mädchen. Denn ihnen wurde das nirgendwo beigebracht.

Yael: Wir führen Frauenpower aus – alleine mit den Frauen, mit denen wir heute hier sind. Wir sind gestern noch als Gruppe zusammen ausgegangen. Die Stärke, dass wir liebenswürdig miteinander umgehen, dass wir auch verletzlich sind und Fehler machen, dass man seine Weiblichkeit nicht ständig verteidigen muss, das ist Frauenpower für mich.

Dascha: Du weißt ja, wie Girlpower bei den Spice Girls geendet hat.

Yael: Mit David Beckham. [alle lachen]

Dasha: Ich weiß, Honey. Ich liebe Victoria und David. Ich liebe die beiden zusammen. So sexy. Wenn ich ein Paar heiraten könnte, würde ich die beiden heiraten.

Yael: Und Brad und Angelina?

Dascha: Oh, die beiden auch.

Yael: Du kannst aber nicht alles haben. (lacht) Okay, du kannst alle lieben.

Dascha: Das ist Power!



Eure Charaktere in der Show tragen kein Make-up. Ist das ungewöhnlich für euch?

Dascha: Ich mag das. Wir müssen Pickel haben, ich muss schmutzig aussehen. Ich mag, dass ich die Person, die ich spiele, getreu wiedergeben kann. Ich liebe es, mich über meine Schauspielerei auszudrücken. Mich stört das gar nicht.

Uzo: Es ist befreiend. „Orange is The New Black“ ist die erste Serie, in der ich mitgespielt habe. Davor habe ich nur kleine Dinge gemacht. Das war also meine erste große Sache. Ich hatte also keine Ahnung, wie alles abläuft. Ich dachte nur, das wird alles ganz toll. Und dann wurde mir sofort gesagt, dass ich eine andere Frisur bekomme, kein Make-up trage und meine Poren größer, als sonst sein werden. Die machen wirklich schwarzen Lidschatten um meine Augen, damit die Augenringe größer wirken.

Selenis: Aber es ist wirklich befreiend.

Uzo: Ja, total. Es geht wirklich nur um die Arbeit. Warum muss die Geschichte einer Frau auch verändert und bunt bemalt werden? Warum können Frauen nicht einfach eine Geschichte erzählen und damit akzeptiert werden? Ich wäre nicht selbstsicher, wenn wir eine Hollywood-Version eines Beverly Hills-Gefängnisses wären und Cosmopolitans trinken würden.

Selenis: Ich muss absolut zustimmen. Uns wurde die Möglichkeit gegeben, wirklich Schauspielerinnen zu sein. Keine konkurriert mit der anderen. Keine fragt sich, warum der Rock der anderen enger ist. Es geht um die Arbeit allein und das ist erfrischend. Wir werden nicht aufgrund unseres Aussehens beurteilt. Ich würde das nicht ändern wollen. Gott sei Dank, sind wir nicht die Hollywood-Version.

Uzo: Wenn ich hier sitze und dir zuhöre, bin ich so dankbar für die Frauen, die harte Arbeit leisten und sich für neue Geschichten einsetzen. Und da kommt man wieder zum Thema Weiblichkeit und gegenseitiger Unterstützung. Worum es wirklich geht, eine Frau zu sein? Darum, seine Power zu finden und diese mit der Welt zu teilen.