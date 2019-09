Auch zur diesjährigen Pride-Saison hat der US-Sportartikelanbieter Nike neue Sneakers in seiner LGBTI-Kollektion #BETRUE auf den Markt gebracht. Besonders heraus stechen die schwarzen "NikeLab Air VaporMax Flyknit Betrue" mit einer in acht Farben blinkenden Sohle, die bewusst an die erste Version der Regenbogenflagge von Gilbert Baker erinnert. Mit 210 Euro sind diese Schuhe allerdings nicht gerade günstig. Ebenfalls sehr gelungen ist der "Nike Flyknit Racer Betrue" (160 Euro), der mit einem regenbogenbunten Swoosh aufwarten kann: