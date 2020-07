Wie haben sich dein Leben und deine Arbeit durch deine Community verändert?

Die ersten Projekte, die über die Community liefen, waren mit dem Filmregisseur, Fotografen und Songwriter Mirza Odabaşı. Bei „Kanak for Life“ hat er Regie geführt. Alle meine Videos entstehen mittlerweile mit Leuten aus der eigenen Community. Es ist so befreiend, sich nicht mehr erklären zu müssen. In einer kreativen Zusammenarbeit ist es sehr wichtig, dass man sich nicht rechtfertigen muss. Dass man gewisse Dinge versteht, die nur schwer zu formulieren sind. Man kennt die Struggles und teilt in Bezug auf Rassismus und Sexismus ähnliche Traumata.