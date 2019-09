Nicht alle Prostituierten sind Opfer – Deshalb sorgt der „Hurenpass“ für Unmut

Der so genannte „Hurenpass“ sorgte für große Unruhe in der Branche, erst Anfang Dezember wurde wieder dagegen vor der zuständigen Berliner Behörde, dem Rathaus Schöneberg, protestiert. „Viele Prostituierte haben Angst“, erklärt Simone Wiegratz von der Berliner Prostituierten-Beratungsstelle Hydra. „Sie sorgen sich: Was passiert mit den Daten? Wer bekommt Einblick? An wen werden die Daten weitergegeben?“ Das Zwangs-Outing ist gerade für Alleinerziehende, Student*innen und Migrant*innen, in deren Heimat Prostitution verboten ist, eine Katastrophe.