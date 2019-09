Die Klamotten. Die Schuhe. Die Schlussverkäufe! Wer liebt es nicht? Aber hast du dich jemals gefragt, wer dir da eigentlich dein neues Prunkstück verkauft hat?



Vielleicht ist es eine beeindruckende Illustratorin, die ihre erste Nacht in New York auf einer Parkbank im Bryant Park verbracht hat, weil das mit der Wohnung nicht geklappt hat. Oder eine alleinerziehende Mutter, die gerade das Studium durchzieht und ihre 2-jährige Tochter durchbringt, indem sie Designerjeans zusammenfaltet. Vielleicht ist es auch eine Künstlerin, die im East Village seit den 70ern lebt und arbeitet und die dich mit Geschichten darüber erfreut, wie es ist, mit Cindy Sherman durch die Stadt zu schlendern, während sie Ihre Spielereien aus lokaler Produktion einpackt.



Inspiriert durch die Geschichten, die wir erfahren haben, nachdem wir mit Kellnern und Barkeepern in New York City gesprochen haben, entschieden wir uns, einen Blick auf die andere Seite der Modeindustrie zu werfen, und uns mit 11 Mitarbeitern aus dem Einzelhandel zusammengesetzt, um über persönliche Geschichten zu reden. Wir haben dabei einige großartige Leute getroffen - wie es eben so ist, wenn man in einer Stadt voller großartiger Leute lebt. Ihre Geschichten waren inspirierend, lustig, traurig, völlig nachvollziehbar, und sie waren alle voll von der hart erkämpften Belastbarkeit, die es braucht, hier zu leben und zu arbeiten.



Das nächste Mal also, wenn du durch die Regale deiner Lieblingsboutique stöberst, rede dabei mit dem Verkäufer. Du weißt nie, was für Geschichten nur eine Ladentheke entfernt liegen.