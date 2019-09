Stell dir vor, wie es ist, 460 Meter hoch über New York City zu leben. Oder noch besser, stell dir den Blick aus deiner Penthouse-Wohnung im höchsten Wohngebäude der westlichen Hemisphäre vor.



Am Mittwoch wurden Bilder aus dem Inneren der 432 Park Avenue veröffentlicht, einem 96-stöckigen Gebäude mit Eigentumswohnungen zwischen der 56. und 57. Straße in Midtown Manhattan – inklusive weitem Blick über die Stadt, elegant-minimalistischer Inneneinrichtung, die von Deborah Berke entworfen wurde und einer unglaublichen Ausstattung (wir sprechen hier von klimatisierten Weinkellern, einer Außenterrasse und einem Massageraum). Und stell dir vor: Für gerade einmal 80 Millionen Dollar könnte das Penthouse mitsamt allen Annehmlichkeiten dir gehören. Falls du ein Schnäppchen suchst: Kleinere Wohnungen gibt's ab 16,95 Millionen Dollar…



Bleiben wir realistisch – die meisten von uns können von einem Apartment mit Blick über ganz New York nur träumen. Und das ist auch gut so. Wir entspannen uns einfach in unserem bescheidenen 74-Quadratmeter-Domizil, liebäugeln mit dem Lebensstil der Schönen und Reichen und tun so, als würden wir ein Schaumbad nehmen, während wir auf ein Empire State Building im Lego-Format blicken.



