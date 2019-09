Du möchtest eine Serie schauen, hast aber irgendwie auch keine Lust, dich für 16.923 Folgen zu binden? Mit dem Aufstieg der Streamingdienste sind Serien in den letzten Jahren extrem beliebt geworden. Kein Wunder, wurden sie doch auf einmal nicht nur superhochwertig produziert, sondern fühlten sich oftmals auch irgendwie moderner an als der gute alte Blockbuster. Schade eigentlich, denn es werden nach wie vor spannende Geschichten in knackigen 90 Minuten erzählt. Netflix zum Beispiel setzt in letzter Zeit auch wieder öfter auf das klassische Medium Film, veröffentlicht exklusive Eigenproduktionen und kauft Hollywoodstreifen ein.