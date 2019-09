Ein E-Commerce-Gigant für Luxusmode verzichtet ab sofort auf den Verkauf von Echtpelz auf all seinen Seiten? Das sind News, die mir den Glauben an die bisweilen doch recht skrupellose und selbstverliebte Modeindustrie zurück geben und beweisen, dass auch sehr große Unternehmen anfangen, ihre Verantwortung ernst zu nehmen. Doch von Anfang an.