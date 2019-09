„Ich: Es tut weh, wenn du atmest, oder, mein Herz?

Nolan: Aaalso... ja, schon.

Ich: Hast du große Schmerzen?

Nolan: (schaut nach unten) Ja.

Ich: Dieser Krebs nervt. Du musst nicht mehr dagegen ankämpfen.

Nolan: (aufgeregt & fröhlich) Muss ich nicht??!! Wirklich? Aber für dich würd ich's tun, Mama!

Ich: Nein, mein Liebling, das brauchst du nicht. Ist es das, was du die ganze Zeit über schon tust? Für Mama weiterkämpfen?

Nolan: Na klar!

Ich: Nolan Ray, was ist mein Job?

Nolan: Mich zu beschützen! (grinst)

Ich: Genau... aber das kann ich hier nicht mehr. Der einzige Ort, an dem ich dich beschützen kann, ist der Himmel.

Nolan: Also gehe ich einfach in den Himmel und spiele, bis du auch kommst, ja? Du kommst doch?

Ich: Natürlich komme ich. So einfach wirst du mich nicht los!

Nolan: Danke, Mama. Ich gehe mit Hunter und Brylee und Henry spielen!“