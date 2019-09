So würde Monicas Wohnung aus Friends 2018 aussehen

Wenn ich an meine Lieblingsserien denke, denke ich unmittelbar auch an die dazu passenden, in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis oft utopischen Wohnungen. Ich denke da an Carrie Bradshaws New Yorker Singleapartment mit dem begehbaren Kleiderschrank aus Sex and the City, Jerrys Wohnung in Seinfeld , in der sich der Trupp um Seinfeld stundenlang über Nichtigkeiten unterhält, und vielleicht sogar an die Bude von Hannah und Marnie aus Girls , die uns ein etwas realistischeres Bild über den Wohnungsmarkt in Brooklyn vermitteln sollte. Aber an einen Ort erinnere ich mich mit Abstand am liebsten: Monicas Wohnung aus Friends , die neben ein paar wirklich coolen Outfits entschieden dazu beigetragen hat, meine Fantasien über das hippe New York der Neunziger Jahre zu beflügeln. Die Wände dieses beneidenswert geräumigen Apartments waren in Lavendelfarben gestrichen und hier und da sorgten Kissen und Decken in wild durcheinander gewürfelten Mustern für die nötige Gemütlichkeit. Ich habe diese Wohnung schon so oft gesehen, dass sie mir fast so vertraut ist wie meine eigenen vier Wände. Und so wäre mir auch nach etlichen Reruns der Serie fast nicht aufgefallen, dass Monicas Inneneinrichtung mittlerweile vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Doch als das Interiordesign Startup Modsy der Serie in diesem Jahr seinen Tribut zollte, indem es Monicas Wohnung ein kleines virtuelles Makeover verpasste, wurde auch ich aus den Neunzigern abgeholt.