Mille – die neue Plattform für arabische Mode & Kultur, der du folgen solltest

Die Artikel erscheinen auf Englisch, Französisch und Arabisch. Gegenüber Vogue erklärt Guellaty: „Wir wollen die besten Inhalte von für eine arabische Leserschaft bieten; Inhalte, die auch wirklich von arabischen Menschen kommen. Und wer könnte besser darüber sprechen, was es heute bedeutet, eine Frau, noch dazu eine arabische Frau in der Modeindustrie zu sein, als meine Kolleginnen und ich? Für Außenstehende mag das eine kontroverse, nicht ganz klare Identität sein, denn es wurde sich noch nie im Detail mit ihr oder dem ‚Arabischsein‘ in der Mode beschäftigt, auch nicht im digitalen Raum.“