Ein Produkt, das ich immer in meinem Kit habe, sind diese Kollagen-Kapseln von WithinUs . Mit ihrer speziellen Zusammensetzung an Elektrolyten sind sie besonders gut für Flüge geeignet, denn sie pflegen die Haut von innen heraus. Ein weiterer Tipp bei langen Reisen – egal ob in der Air Force One oder in der Holzklasse – ist, gänzlich auf Make-up zu verzichten. All die Umwelteinflüsse in der Luft verstopfen die Poren. Nach der Landung sollte das Gesicht erst gründlich gereinigt werden und danach erst wieder Feuchtigkeit in Form eines entzündungshemmenden Öls, wie dem Peoni L'extrait , zugeführt werden. Mrs. Obama benutzt es sogar für ihre Nägel!