Das gut behütete Geheimnis der Jeans, die perfekt sitzt

Manchmal, ganz selten, gibt es diese Jeans, diese eine, die perfekt sitzt und nie aus der Form kommt. Immer und immer wieder fühlt sie sich perfekt an, wenn du nach der Wäsche reinsteigst. Für Model Jessica Clements ist das die FRAME Redgrave jeans , die mit LYCRA® dualFX® designt wurde. Dieses zeitlose Modell passit sich nicht nur deinem Körper an, sondern auch deinem Alltag, egal wie groß der Stress und wie flexibel die Bewegungen sein müssen. (Falls es dir noch nicht bewusst war: LYCRA® Fasern befinden sich mit großer Wahrscheinlichkeit in vielen deiner allerliebsten Jeans wieder und ist verantwortlich für Passgenauigkeit und Komfort.)