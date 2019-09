Diese Art von Belastbarkeit wünschen sich die Merrell-Zwillinge auch von anderen, älltäglicheren Dingen – so auch bei ihren Jeans. Das perfekt sitzende, unkaputtbare Paar, das sich den Herausforderungen des Alltags anpasst und nach jeder Wäsche doch wieder neu aussieht und wie angegossen passt, haben die beiden in der American Eagle Ne(x)t Level Jeans gefunden, die mit der LYCRA® dualFX® Technologie extra robust und strapazierfähig konzipiert wurde. Im Video erzählen Veronica und Vanessa, welche Rolle die perfekte Jeans in ihrem Leben als Musikerinnen spielen und warum es am Ende eben doch immer auf die inneren Werte ankommt.